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الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين جنوب غرب جنين والمدخل الشرقي لنعلين بنصب حواجز

رام الله أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يناير 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : السبت 27 يناير 2018 - 11:04 م

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تحركات المواطنين الفلسطينيين على مدخل قرية العرقة جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية؛ بسبب نصبها حاجزا عسكريا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية العرقة، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين واستجواب راكبيها والتدقيق في هوياتهم.

من ناحية أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي لنعلين بشكل مفاجئ بحاجز عسكري، ودققت في هويات ركاب كافة المركبات المارة؛ ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين بشكل كبير.


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