«ترامب» يعرب عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية في رسالة لقمة أديس أبابا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احترامه العميق للشعوب الإفريقية، في رسالة بعث بها إلى القادة الأفارقة المشاركين في القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ترامب كشف في رسالته النقاب عن أن وزير خارجيته ريكس تيلرسون سيقوم بجولة طويلة بإفريقيا في شهر مارس المقبل، وأكد ترامب أيضا احترامه العميق للشراكة والقيم المشتركة التي تجمع بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة.

ووجه ترامب تحياته للقادة الأفارقة المشاركين في أعمال قمة أديس أبابا، مؤكدا أن الجنود الأمريكيين يقاتلون جنبا إلى جنب من أجل مكافحة التطرف في إفريقيا.

وكان ترامب قد نفى استخدام تعبيرات مهينة لوصف هايتي والدول الإفريقية، خلال لقاء عقده في وقت سابق من الشهر الجاري مع زعماء الكونجرس لبحث إجراء تعديلات بشأن قانون الهجرة الأمريكي.