«الوفد» في بيان رسمي: لن نخوض انتخابات الرئاسة ونؤيد انتخاب «السيسي»

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، عدم خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، مُعلنة في بيان صادر عنها، وتلاه هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الوفد يؤيد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لفترة ثانية، في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة، ولا يمكن إلا للسيسي مواجهتها، بعدما استطاع الحفاظ على سلامة وأمن مصر في فترته الأولى.

وأوضح سري الدين ـ بحسب البيان ـ أن قرار الهيئة العليا يأتي انعكاسًا لرغبة شعبية ووفدية جارفة، مؤكدُا أن الوفد سيظل جزءا أصيل من الدولة المصرية مدافعا عن استقلال قرارها الوطني.

وطالب بيان الوفد جموع الناخبين من المصريين بضرورة الاحتشاد أمام صناديق الانتخاب، كونها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب بعيدًا عن أي مزايدات أو مؤامرات خارجية.