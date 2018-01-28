خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا تفجير كابول

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول.

وأعرب الملك سلمان - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - قائلا "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الآثم، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب أفغانستان باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة.. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.