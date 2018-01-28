الأحد 28 يناير 2018 10:01 ص القاهرة القاهرة 13.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
النتـائـج تصويت

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا تفجير كابول

الرياض أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يناير 2018 - 11:03 م | آخر تحديث : السبت 27 يناير 2018 - 11:03 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول.

وأعرب الملك سلمان - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - قائلا "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة كابول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الآثم، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب أفغانستان باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة.. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك