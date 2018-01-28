ملك الأردن يعزي الرئيس الأفغاني بضحايا تفجير كابول

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم /السبت/، وأودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في البرقية، وفقا للديوان الملكي الهاشمي، عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع أفغانستان في جهوده في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبر العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب أفغانستان وشعبها كل مكروه.