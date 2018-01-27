أنقرة: اتفاق مع واشنطن على وقف تسليح الأكراد

ــ المعارضة السورية تعلن مقاطعة مؤتمر «سوتشى».. ودى ميستورا: لم نتخذ قرار المشاركة حتى الآن

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم، أن أنقرة توصلت إلى اتفاق مع واشنطن يقضى بوقف الأخيرة تزويد مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا بالسلاح. وجاء ذلك فى وقت واصلت فيه المدفعية التركية، لليوم الثامن قصفها لمواقع عسكرية للأكراد بمدينة عفرين شمالى سوريا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر فى الرئاسة التركية قولها إن «مستشار الأمن القومى الأمريكى، هربرت ماكماستر، والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أكدا فى اتصال هاتفى أمس على وقف تزويد تنظيمات كردية عسكرية بالسلاح، والتوصل إلى تفاهم حول التنسيق بين الطرفين».

وقالت المصادر إن الاتصال تناول عملية «غصن الزيتون» العسكرية التى تشنها تركيا فى منطقة عفرين الواقعة تحت سيطرة الأكراد فى شمال سوريا، كما تطرق أيضا لمناقشة الحرب ضد تنظيم «داعش« الإرهابى وعملية الانتقال السياسى فى سوريا.

ميدانيًا، أعلن فصيل «فيلق الشام» التابع للجيش السورى الحر، حليف أنقرة فى عملية عفرين، اليوم، السيطرة على قرية بيسكى على محور راجو بمنطقة عفرين، بعد قتل عدد من مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية وأسر عنصرين.

بدورها، أعلنت رئاسة الأركان التركية فى بيان، اليوم، أن القوات التركية حيدت نحو 394 مقاتلًا

من الأكراد وتنظيم «داعش» الإرهابى ودمرت 340 هدفا عسكريا للأكراد فى المدينة، منذ انطلاق عمليتها العسكرية فى المدينة السورية، والتى راح ضحيتها 3 جنود أتراك وأصيب 30 آخرون».

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الرسمى باسم هيئة المفاوضات السورية المعارضة، يحيى العريضى، اليوم، عدم مشاركة وفد المعارضة السورية، فى مؤتمر السلام الذى تستضيفه روسيا فى مدينة سوتشى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الاجتماع محاولة من موسكو «لتهميش» عملية السلام الحالية التى ترعاها الأمم المتحدة».

وقال العريضى فى ختام اليوم الثانى لمحادثات السلام السورية فى فيينا إن «الجولة الحالية فى فيينا كان يفترض أن تكون حاسمة وأن تمثل اختبارا للالتزام لكنهم لم يشهدوا هذا الالتزام وكذلك لم تشهده الأمم المتحدة»، بحسب وكالة «رويترز».

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك فى مؤتمر السلام فى منتجع سوتشى بروسيا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دى ميستورا، فى بيان للصحفيين «الأمين العام أنطونيو جوتيريش يجرى اطلاعه على المباحثات فى فيينا. ثم سيرجع الأمر له فى اتخاذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة الحضور فى سوتشى».

وكانت موسكو قد دعت نحو 1600 ممثل من المجتمع السورى للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطنى السورى فى مدينة سوتشى الروسية، بالإضافة إلى دعوة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، فضلا عن دعوة دولا أخرى بصفة مراقب وهم مصر والأردن والعراق ولبنان والسعودية وكازاخستان.