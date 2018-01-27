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جمهور المعرض يتحدي الطقس السيئ مع عروض اليوم الأول للمسرح المكشوف

كتبت ـ شدى طنطاوي:
نشر فى : السبت 27 يناير 2018 - 8:37 م | آخر تحديث : السبت 27 يناير 2018 - 8:37 م

حظي المسرح المكشوف في ارض المعارض بإقبال جماهيري ملحوظ في اليوم الاول من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49، اقبالت اعداد كبيرة من الاسر والعائلات والذين اصطفوا في مواجهة مسرح زكريا الحجاوي لمشاهدة العرض الفني، والذي تمثل في استعراضات شعبية ورقصات فرعونية، والتي قدمها فرقة النيل للآلات الشعبية.

وقال عادل حسين الذي اصطحب اسرته المكونة من زوجته وطفليه ان المعرض يعد مناسبة جيدة للترفيه بما يحتويه من عروض فنية وخاصة المقدمة للأطفال، مشيرا الي موعده والذي يتزامن مع عطلة نصف العام.

وقالت ريم شعبان انها حضرت من الصباح في اليوم الاول لتتمكن من التجول في المعرض بحرية، ولكنها فؤجئت بالاقبال الكبير من اليوم الاول علي عكس المتوقع بسبب الاحوال الجوية السيئة التي شهدتها القاهرة خلال اليومين الماضيين.


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