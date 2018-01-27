مقتل 8 عراقيين بـ«نيران صديقة» من التحالف الدولى

أعلن مسئول عراقى محلى، اليوم، مقتل ثمانية أشخاص معظمهم من قوات الأمن وجرح نحو 20 آخرين بينهم ضابط كبير، إثر قصف شنته بالخطأ طائرة تابعة للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش الإرهابى، على تجمع لقوة أمنية محلية وسط بلدة البغدادى بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال المسئول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «ثمانية أشخاص بينهم ضابط مخابرات شرطة البغدادى وخمسة من عناصر الشرطة ومدنيان قتلوا إثر قصف لطائرات للتحالف الدولى وسط البلدة استهدف قوة محلية عن طريق الخطأ».

وأشار المسئول إلى أنه من بين الجرحى مدير ناحية البغدادى وقائد شرطتها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان صدر لاحقا ملابسات الحادث ووعدت بفتح تحقيق بالحادث.

وقالت إن قوة عراقية كانت عائدة من عملية مداهمة لأحد «القيادات الارهابية» لاحظت وجود «تجمع لمسلحين» من دون التنسيق معها، مضيفة أن طائرات التحالف قصفت هذا التجمع.

وأوضح البيان أنه «توافرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات مخابراتية دقيقة عن تواجد القيادى الإرهابى كريم عفات على السمرمد فى أحد بيوت ناحية البغدادى للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين».

وأشار إلى أنه تم تكليف قوة عراقية بإسناد جوى من طيران التحالف الدولى لمداهمة المكان واعتقال الإرهابى المطلوب، لافتا إلى أنه «بعد تنفيذ المداهمة والقبض على الإرهابى وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة إلى هجوم من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة».

وأشار إلى ان «القوة فِى طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة». وقالت مصادر محلية إن هؤلاء المسلحين هم قوة من الشرطة المحلية وعدد من مسئولى سلطة المنطقة.