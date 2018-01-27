علي جبر يخضع للكشف الطبي في وست بروميتش غدا

قال تامر النحاس وكيل أعمال علي جبر لاعب نادي الزمالك، إنه سافر اليوم إلى لندن من أجل الخضوع للكشف الطبي في نادي ويست بروميتش ألبيون قبل إعلان الصفقة في انجلترا بشكل رسمي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "علي جبر سوف يخضع للكشف الطبي غدا، وبعد يومين سوف يطلب النادي الإنجليزي، البطاقة الدوري لعلي جبر خلال يومين على الأكثر".

واستطرد قائلا: "علي حبر سافر بتأشيرة زيارة لإنجلترا، وسوف يضطر إلى العودة لمصر لمدة قصيرة من أجل الحصول على فيزا عمل من انجلترا".

وأتم حديثه: "لن تكون هناك أزمة في تصريح العمل بانجلترا، في ظل تعديه لنسبة المباريات الدولية مع المنتخب، والتي تمنح اللاعب حق اللعب في الدوري الإنجليزي".