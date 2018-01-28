لخارجية الروسية: نرحب بقرار الأمم المتحدة إيفاد دي ميستورا إلى سوتشي

أعربت الخارجية الروسية اليوم السبت، عن ترحيب موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إيفاد المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا إلى "سوتشي" لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري".

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الجولة التاسعة من المفاوضات السورية في فيينا (التي اختتمت أعمالها الجمعة) تناولت التحضير لمؤتمر "سوتشي" المقرر عقده في 29-30 من الشهر الجاري، ونتائجه المحتملة.

وأوضح البيان أن الجانب الروسي وممثلين أمميين توصلوا، على هامش لقاء فيينا، إلى تفاهم حول عدد من القضايا المتعلقة، كما توصلت روسيا والأمم المتحدة إلى تفاهم حول عدد من القضايا ذات الشأن.