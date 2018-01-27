تحرك كويتى سعودى لاحتواء التوتر بعد «أزمة الروضان»

أكد وزير الإعلام الكويتى، محمد الجبرى، أمس، أن العلاقات بين الكويت والسعودية راسخة ومتجذرة برعاية قيادتى البلدين.

وأوضح الجبرى، فى تصريح صحفى أن «دولة الكويت تحرص كل الحرص على دعم وتعزيز تلك العلاقات على جميع الأصعدة، معربا عن «ترحيب وزارة الإعلام الكويتية بجميع أجهزتها بالزملاء الإعلاميين والفنانين السعوديين فى إطار التعاون المشترك والبناء بين الوزارة ونظيرتها السعودية»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وشدد الجبرى على عزم وزارة الإعلام «مواصلة نهجها فى تطبيق القوانين لكل من يسىء فى مختلف وسائل الإعلام لدولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجى»، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة المساهمة فى تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى بما يخدم الشعوب والمؤسسات الخليجية ويوحد صفها.

من جانبه، أوعز وزير الثقافة والإعلام السعودى، عواد العواد، إلى الفنانين السعوديين على عدم الاعتذار عن أى دعوة تقدم لهم من دولة الكويت «الشقيقة».

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية عن مصدر رفيع مطلع أن العواد شدد على أنه من غير المقبول الاعتذار إطلاقا ما عدا لظروف قاهرة جدا، كما هو الحال فى المناسبات الوطنية السعودية تماما.

وكانت العلاقات بين السعودية والكويت، شهدت توترا بعد أن شن رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية تركى آل شيخ، هجوما عنيفا على خالد الروضان، وزير الدولة لشئون الشباب فى الكويت، ووصفه بأنه «مرتزق»، وذلك على خلفية زيارته الدوحة، ولقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، وشكره قطر على مساهمتها برفع الإيقاف الدولى عن الكرة الكويتية.

وأعربت الكويت، يوم الثلاثاء الماضى، عن الأسف والعتب واستهجان الإساءة التى تعرض لها الوزير خالد الروضان، فيما أبدت السعودية، أمس، رسميا عن رفضها واستهجانها لسلوك الوزير الكويتى أثناء زيارته للدوحة لمخالفته موقف الحكومة الكويتية «المحايد» من الأزمة القطرية.