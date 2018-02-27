اليابان تطلق قمر تجسس اصطناعي في ظل تزايد التهديدات الكورية الشمالية

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق قمر تجسس اصطناعي، وذلك في ظل تزايد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وقد أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، أكبر شركة عاملة في مجال الصناعات العسكرية في البلاد الصاروخ «اتش-2ايهاف 38»، وهو يحمل قمرا اصطناعيا من مركز تانيجاشيما الفضائي بجزيرة تانيجاشيما بجنوب البلاد الساعة الواحدة و34 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، على بعد نحو ألف كيلو متر جنوب غرب طوكيو.

وذكرت الوكالة أنه تم وضع القمر على المدار بعد 20 دقيقة كما كان مقررا.

وكان قد تم إرجاء عملية الإطلاق، التي كانت مقررة أمس الأول الأحد، مرتين بسبب الطقس السيء.

وسوف تستخدم اليابان القمر الاصطناعي الاستكشافي البصري لمراقبة تطورات منشآت إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وأغراض أخرى.

ويشار إلى أن اليابان رفعت عدد مثل هذه الأقمار إلى سبعة أقمار.

ويذكر أنه تم إقرار برنامج الأقمار الاصطناعية للتجسس عقب أن حلق صاروخ أطلقته كوريا الشمالية عام 1998 فوق البر الرئيسي الياباني، ما أثار قلق المواطنين اليابانيين.

وجدير بالذكر أن بيونج يانج عززت من برامجها النووية والصاروخية في ظل قيادة زعيمها كيم جونج أون، حيث أجرت اختبارا نوويا في سبتمبر الماضي وأطلقت صواريخ باليستية حلقت فوق الأراضي اليابانية العام الماضي.