مدير أمن القليوبية يتابع تلقي طلبات «قرعة الحج»

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية الأماكن المخصصة بأقسام الشرطة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج، مشددا على ضرورة تسهيل كل الإجراءات عليهم والعمل على سرعة حل أي مشكلة قد تواجههم.

كما قام مدير الأمن بجولة مفاجأة لمركز بنها؛ للوقوف على مدى جاهزية القوات والتأكد من تنفيذ خطط التأمين وتفقد القسم وأعمال النوبتجية وتلقي بلاغات المواطنين.

كما التقى «خيرت» بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى شكواهم، ووجه بسرعة تلقي البلاغات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، مؤكدا حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية بما يليق بهم.