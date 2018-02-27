قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه لا يعارض مد فترة الرئيس لـ6 سنوات، مؤكدًا حاجة مصر إلى ذلك لإعطاء الفرصة للرئيس الموجود على حل العديد من المشاكل.



وأضاف «مصطفى»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الاثنين، أنه يحترم الدستور الحالي وسيعتمد عليه، حال فوزه بالرئاسة، موضحًا أن القانون هو الذي ينفَذ وليس الدستور.



وأشار إلى موافقته على عودة الرموز المصرية في الخارج ولكن في حدود، قائلًا: «أي شخص مخلص لمصر لا يريد أن يغير النمط المصري يعود، ولكن أرفض عودته إذا جاء لمصالح سياسية موجهة من الخارج».



ولفت إلى إيجابية حزب الغد بمشاركته في الانتخابات، معقبًا: «الأحزاب مهمشة بطريقة ليست مطلوبة، ولست مع طلب الأحزاب السياسية أموالًا من الدولة وهي تعارضها في الأصل، مكوّن الأحزاب لا يسمح بانطلاقهم جيدًا لاختلاف الميزانيات، وهناك شخصيات في الأحزاب على أعلى مستوى ضروري أن يكون لهم دورًا في الحياة السياسية القائمة، وسأحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، إلا لو غيرت لوائحها».



يذكر أنه انطلقت، السبت الماضي، الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.