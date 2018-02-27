«إيرباص» تدعم رواد الأعمال السعوديين من خلال مبادرة «انطلق في المملكة»

أعلنت شركة «إيرباص»، اليوم الثلاثاء، استضافة ورشة العمل الأولى لمساعدة وتشجيع رواد الأعمال الطموحين في المملكة العربية السعودية على تطوير وتعزيز نماذج أعمالهم وذلك في إطار مبادرة «انطلق في المملكة العربية السعودية».

وسيتم عقد ورشة العمل في مكاتب «إيرباص» في الرياض، يوم الأربعاء، الموافق 28 فبراير 2018، بحضور ممثلين من شركاء المبادرة مثل تقنية للطيران وروكويل كولينز وألتران وقطوف ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والكلية الأسترالية لعلوم الطيران بالرياض، وستشمل الورشة استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التقنية من بينها تقديم منظور مختصر عن صناعة الطيران العالمية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية.

وسوف يناقش المتحدثون من الشركات الرائدة في مجال الطيران مجموعة من المواضيع لمساعدة رواد الأعمال الطموحين على توسيع معرفتهم بالصناعة وفي الوقت ذاته زيادة تركيزهم على نماذج أعمالهم وأفكارهم، كما ستتاح للمشاركين الفرصة للاستفادة من تطوير درايتهم حول القطاع من خلال جلسات النقاش والحوار مع خبراء متخصيين في قطاع الطيران.

وكجزء من رحلتهم مع مبادرة «انطلق»، يَحضر المشاركون ندوات وورش عمل تم تنظيمها بعناية لإثراء تقدمهم في البرنامج، وقد ساعدت البرامج التعليمية السابقة على مساندة المشتركين في استكمال أفكارهم عن طريق تقديم الإرشادات خطوة بخطوة وتوفير المعلومات التقنية الأولية التي تمكنهم من أخذ نماذجهم إلى مستوى جديد ومُبتكر.

وتهدف مبادرة «انطلق»، إلى التعرّف على واستقطاب أصحاب المواهب من المبدعين ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية الذين لديهم أفكار للارتقاء بمستوى قطاع الطيران والفضاء من خلال توفير حلول مبتكرة لتحديات الصناعة الحالية، وتم تصميم البرنامج خصيصا لإلهام ودعم رواد الأعمال الذين يمتلكون فكرة أو نموذج أعمال في مراحل أولية.

ويمكن لرواد الأعمال الطموحين بالانضمام إلى مبادرة «انطلق» من خلال تعبئة استمارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، قبل تاريخ 14 أبريل 2018.

ليتم بعد ذلك اختيار أفضل 10 مرشحين نهائيين، لتبدأ بعدها مرحلة «عرض المواهب»، وسوف تضم تلك المرحلة التوجيه عبر الإنترنت، وتكتمل الدورة مع اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل في الحفل الختامي الذي ستستضيفه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على فرصة احتضان أفكارهم من خلال شركاء المبادرة وهم شركة روكويل كولينز وألتران وقطوف، لبلورة أفكارهم إلى برامج عمل وستعمل إيرباص بدعمهم من خلال مرافق التصنيع الخاصة بالشركة.

جدير بالذكر أن مبادرة «انطلق في المملكة العربية السعودية»، تقام بالشراكة الاستراتيجية مع تقنية للطيران، التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني والخطوط العربية السعودية، بالإضافة إلى الشركاء المجتمعيين للمبادرة وهم الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، والكلية الأسترالية لعلوم الطيران بالرياض.