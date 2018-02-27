وزير الأوقاف: يجب أن تتحول قضية الإرهاب إلى ثقافة شعبية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالمؤتمر العلمي الثاني الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان «الإدارة المجتمعية لمكافحة الإرهاب»؛ وذلك نظرًا لدوره في التوعية ضد مخاطر الإرهاب.

وقال «جمعة»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، إنه «يجب توعية كافة المواطننين على كل المستويات، من خلال الانتشار بين كافة فئات المجتمع؛ للتأكيد على الخطر الذي يمثله الإرهاب على الفرد والمجتمع، والعمل على القضاء على أي بيئة حاضنة له».

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تثقيف الشعب بمخاطر الإرهاب، قائلًا: «يجب أن تتحول قضية الإرهاب لثقافة شعبية؛ لأنه عندما يتحقق الأمن والأمان سيكون هناك نمو وازدهار».