هجمات صغيرة تستهدف السفارة التركية في برلين

تعرضت السفارة التركية في برلين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لهجمات صغيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن حراس السفارة سمعوا في حوالي الساعة 6 صباحا، صوت فرقعة مرتفع بسبب إشعال فتيل قنبلة دخان في شارع «تيرجارتنشتراسه» أمام السفارة. وأضاف أن 4 أشخاص مرتدين أزياء داكنة فروا من المكان عقب ذلك.

وبحسب البيانات، تم أيضا إلقاء عدة أكياس طلاء على واجهة السفارة.

وأشار المتحدث إلى أن الألوان المستخدمة، وهي الأحمر والأخضر والأصفر، قد تشير إلى ألوان العلم الكردي.

ورأى سائق سيارة أجرة -بعد ذلك- اشتعال مقذوفة نارية «شمروخ» في شجيرة بشارع «تيرجارتنشتراسه»، كما تم وضع سلك شائك في أحد الممرات المؤدية إلى هذا الشارع.

وبحسب بيانات المتحدث، تم إغلاق المداخل المؤدية إلى مبنى السفارة من كافة الاتجاهات الآن. ويتولى خبراء من الشرطة الجنائية تحريز الأدلة، كما تتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى قطاع أمن الدولة في الشرطة.