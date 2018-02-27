قال الرائد متقاعد محمد طارق وديع، صاحب نشيد الصاعقة «قالوا إيه»، إن النشيد أقل ما يقدمه للشهداء، معقبًا: «لا نرد لهم بهذا ربع حقهم علينا، أنا مجيش رباط في بيادة العقيد منسي، الفخر لي والشرف إني أغني ليهم».



وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الاثنين، أن الشهيد «منسي» يستحق أن يُعشق، لأنه شخص مختلف ومقاتل من طراز خاص، مضيفًا: «في عز القتال بيقتل تكفيري، وبينازع في الروح وبيحاول يلقنه الشهادة، والتكفيري ميقولش الشهادة ويقول هاتولي مية أشرب ويجيبله مية، لو كان حد تاني كان قطعه 100 حتة».



وتابع: «كنت أكتب وأعزف جيتار، والتحقت بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وبعد ذلك ظهرت نتيجة الكليات الحربية، ثم التحقت بها، وكنت أهتف الشعارات في فرقة الصاعقة والمظلات»، موضحًا أن 20 شخصًا رددوا النشيد وراءه.



واستطرد أنه تم تسجيله في الصحراء، وهو السبب الذي أدى إلى صدى صوت في مقطع النشيد، مضيفًا: «كان أقصى طموحي نشره بين زملائي الضباط ليكون شعارًا أثناء الضاحية وطابور اللياقة، لدينا أبطال من جيلنا يستحقوا أنهم يخلدوا برجولتهم وحماسهم وإصرارهم».



