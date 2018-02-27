قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أمام مصر بعض الوقت حتى تسد فوائد ديونها، متوقعًا تخطي حجم الفوائد لـ500 مليار جنيه العام المالي المقبل.

وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الاثنين، أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة العامين الماضيين، معقبًا: «في 2016 كان حجم الفوائد 242 مليار جنيه، ثم قفز في 2017 إلى 318 مليار، وسنصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه، وذلك لأن حجم الدين كبير وحجم الفوائد عالي طبقًا للسياسات النقدية».

ولفت إلى ضبط ذلك اختلالات كانت موجودة ووضعها على المسار الصحيح، لأن زيادة معدل النمو يساهم في زيادة الإيرادات، إضافة إلى وجود موارد حقيقية تسد جزء من فائدة الدين.

وأوضح أن هناك هدفًا للوصول إلى خفض الدين العام المحلي من 70% إلى 75% بالناتج العام المحلي، خلال أربع سنوات، عن طريق زيادة الإيرادات من الضرائب والبنود الأخرى حتى يوجد فائض أولي يسدد جزء من الفوائد، وبالتالي تقل أسعار الفائدة وتنخفض نسب الدين بشكل معقول، على حد تعبيره.