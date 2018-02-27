محافظ المنيا يسلم 24 قرض حسن من «الأورمان» للأسر الأكثر احتياجا

سلّم عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 24 قرض حسن؛ لتمويل وتطوير المشروعات الصغيرة، بإجمالي مليون و540 ألف جنيه، مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمطلقات والمعاقين لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء والأيتام ومحدودي الدخل من أبناء محافظة المنيا.

وأشاد المحافظ، بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، ومضيفا أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم تلك المشكلات.

من جانبه، قال سيد الشوربجي، مدير فرع جمعية الأورمان، إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي تم بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، موضحا أن جمعية الأورمان، سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية بمحافظة المنيا من بينها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.