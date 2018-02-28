وزيرة العدل الإسرائيلية: يجب أن يتقدم نتنياهو باستقالته حال إدانته في قضايا الفساد

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب أن يتقدم باستقالته فقط حال إدانته بشكل نهائي، وذلك في إطار تعليقها على قضايا الفساد التي تهدد بقاء نتنياهو السياسي.

وأضافت «شاكيد» في تصريح أوردته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن النائب العام سيتخذ قراره وعليه سنقرر ما يجب القيام به"، وشددت على ضرورة الا تتحول التحقيقات الجارية في قضية نتنياهو إلى أداة للعزل السياسي".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتهمت نتنياهو بارتكابه جرائم رشا واحتيال، وقالت إن لديها أدلة على الجرائم، وإنها ستوصي بتوجيه التهم إليه في قضيتين منفصلتين.

ودعا ائتلاف الاتحاد الصهيوني، الذي ينتمي إلى يسار الوسط في إسرائيل، نتنياهو إلى التنحي عن منصبه، في الوقت الذي يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له.