الأربعاء 28 فبراير 2018 5:26 ص القاهرة القاهرة 16°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

وزيرة العدل الإسرائيلية: يجب أن يتقدم نتنياهو باستقالته حال إدانته في قضايا الفساد

غزة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 8:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 8:54 م

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب أن يتقدم باستقالته فقط حال إدانته بشكل نهائي، وذلك في إطار تعليقها على قضايا الفساد التي تهدد بقاء نتنياهو السياسي.

وأضافت «شاكيد» في تصريح أوردته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن النائب العام سيتخذ قراره وعليه سنقرر ما يجب القيام به"، وشددت على ضرورة الا تتحول التحقيقات الجارية في قضية نتنياهو إلى أداة للعزل السياسي".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتهمت نتنياهو بارتكابه جرائم رشا واحتيال، وقالت إن لديها أدلة على الجرائم، وإنها ستوصي بتوجيه التهم إليه في قضيتين منفصلتين.

ودعا ائتلاف الاتحاد الصهيوني، الذي ينتمي إلى يسار الوسط في إسرائيل، نتنياهو إلى التنحي عن منصبه، في الوقت الذي يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك