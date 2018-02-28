قال سفير المملكة العربية السعودية، أحمد قطان، بعد صدور أوامر ملكية بتعيينه وزير دولة للشؤون الإفريقية بالمملكة، إنه لن يستطيع أن يقول وداعًا إلى مصر، لكونها في قلبه ووجدانه كما هي في وجدان كل سعودي وعربي»، حسب قوله.

وأضاف «قطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء: «أقول لشعب مصر، إلى لقاء قريب بحول الله تعالى، وأرفع للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسمى آيات الشكر والتقدير على هذه الثقة الملكة الغالية»، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة دينه وبلاده.

وذكر أنه على مدى 3 عقود ماضية، تنقل بين واشنطن والقاهرة، أما الآن حانت اللحظة التي يعود فيها إلى الرياض ليجتمع مع أسرته في مكان واحد، مستطردًا: «لكن مصر ستظل في قلبي وعقلي».

وصدرت مساء أمس الاثنين، أوامر ملكية سعودية، بترقية السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية، وعميد السلك الدبلوماسي العربي، وتعيينه وزير دولة للشؤون الإفريقية بالمملكة.