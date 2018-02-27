24 لاعب ولاعبة يمثلون منتخب مصر في مونديال الخماسي الحديث

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يشارك المنتخب الوطني للخماسي الحديث في بطولة كأس العالم الأولى في عام 2018 بـ24 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة بنادي بلاتينيوم في التجمع الخامس في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل.

ويمثل منتخب الرجال 12 لاعب هم إسلام حامد وياسر حفني وشريف ياسر وأحمد حسام الدين وعبد الرحمن قرني وأحمد أسامة الجندي وشريف نظير وعلي الدين شريف ومحمد أدم فهمي وإياد شريف وشهاب الدين أشرف ومحمد أبو الفضل.

بينما يمثل منتخب السيدات 12 لاعبة هن مريم عامر وهايدي عادل وسلمي أيمن ونورين بولس وسندس طارق وهانيا طارق وزينة عامر وأميرة قنديل وملك خالد وهنا إيهاب وسلمي عمرو وأرج أحمد نور الدين.

ويقود منتخب الكبار المدير الفني رؤوف حسام الدين وسامح محمد مجدي المدير الفني للسلاح والمدربين أحمد حسين عامر وأحمد الصغير وأحمد نبيل وعبد الرحمن عادل ومحمد بسيوني، وخالد عصفور مدرب السباحة وابراهيم سكر مدير فنيا للرماية وإيهاب سيد مديرا فنيا للجري وهشام سليمان مدرب وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية وخالد السنباطي مدربا.

كما يقود منتخب الشباب كلا من عمرو أحمد سيد المدير الفني ومؤمن سيد مديرا فنيا للسلاح وكريم زهني مديرا فنيا للسباحة وعمرو عادل مديرا فنيا للرماية ومحمود عبد الرحمن مديرا فنيا للجري ويوسف جلال مديرا فنيا للفروسية وطارق النويهي مديرا فنيا للسباحة للناشئين، بالإضافة إلى عصام زايد المستشار الفني للرماية ومحمد الجمال مدرب الأحمال وهاني وهبة للتغذية وأحمد سمير للعلاج الطبيعي وأمجد محمود المدير الإداري للمنتخبات.

ويشارك في البطولة 29 دولة بالإضافة إلى مصر البلد المنظم وهم أمريكا وأوكرانيا وتركيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وروسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وكازاخستان واليابان وإيطاليا وأيرلندا والهند والمجر وبريطانيا وألمانيا وجورجيا وفرنسا وفنلندا والتشيك والصين وبلغاريا والبرازيل وبيلاروسيا والنمسا وأستراليا والأرجنتين وأفغانستان.