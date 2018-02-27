افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، توسعات مصنع شركة «مارس» العالمية، في المنطقة الصناعية الثالثة بـ6 أكتوبر، والمقام بتكلفة 750 مليون جنيه، ويعمل به نحو 1600 عامل.

وتستهدف الشركة من تلك التوسعات الوصول بحجم صادراتها إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار خطة توسعية كبيرة تقوم بها الشركة في السوق المصري لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

من جانبه، أكد إيهاب أبوعوف، رئيس شركة «مارس» بآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الخطوط الجديدة سوف ترفع حجم الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة الموجود بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى أكثر من 50 ألف طن.

وأضاف «أبوعوف»: «المصانع الجديدة التي سوف افتتحها الشركة، سوف تعمل على طرح نحو 79 منتجا جديدا لـ"مارس"، وزيادة حجم مبيعات الشركة لاسيما في ظل الاتفاقيات التجارية الكبيرة التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول المختلفة حول العالم».

وأوضح أن الشركة تخطط لجعل مصر قاعدة صناعية لمنتجاتها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على معدلات نمو المجموعة وحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن شركته ترغب في تحويل مصر لمركز تصديري لمنتجات الشركة العالمية لأكثر من 20 سوقا إقليميا، متابعا: «خطوط الإنتاج الجديدة هي جزء وليس كل من الاستثمارات التي تستهدف المجموعة تنفيذها في السوق المصرية، تلك هي المرحلة الأولى من التوسعات، لدينا مرحلة ثانية وثالثة سوف نبدأ فيها خلال الفترة المقبلة».

الجدير بالذكر أن مجموعة «مارس»، تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الحلويات ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة في العالم، إذ تبلغ قيمة العلامات التجارية المملوكة للشركة 9 مليارات دولار، وتحقق أكثر من 35 مليار دولار من صافي المبيعات، بالتعاون مع 80000 شريك، في 78 دولة تعمل بها الشركة حول العالم.