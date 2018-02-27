زوج فتاة الـ«BBC»: نعيش في حرية منذ عام ولم نذهب لأي قسم شرطة

قال سعد عبد العظيم، زوج الفتاة «زبيدة» التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» تقريرًا يدعي اختفاءها قسريًا في مصر، إنه تزوجها منذ عام بعدما تعرف عليها عن طريق أحد الأصدقاء، وذلك بعد خروجها من السجن.



وأكد «عبد العظيم»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، أنه طوال العام الذي تزوج خلالها «زبيدة» لم يدخلا السجن إطلاقًا كما خرجت الادعاءات حول ذلك، ولم يذهبا إلى أي قسم شرطة، ويمكثان في منزلهما في حرية تامة، منذ عقد قرانهما.



وذكر أنه يعمل مدربًا لفريق «مطابع» لكرة القدم، وكان عضوًا في حزب الحرية والعدالة الإخواني، وهو من المتعاطفين معهم لكنه لم يشارك في أي مسيرات ضد الدولة، ورغم ذلك لم يتم القبض عليهم أو تعريضهم لتعذيب أو أي شيء من هذا القبيل.



ورد على سؤال «أديب» له حول نجله حمزة، وعما إذا كان يريده أن يصبح مثله، قائلًا: «عاوز حمزة يبقى زي عمرو أديب، أنا معنديش أي علاقة مع الإخوان دلوقتي».