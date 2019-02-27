متحدث عسكري باكستاني: باكستان تريد السلام والهند فى حاجة لإدراك أن الحرب فشل للسياسة

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجور جنرال آصف غفور، اليوم الأربعاء، إن باكستان تريد السلام، وإن الهند في حاجة لإدراك أن الحرب فشل للسياسة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث القول في مؤتمر صحفي " منذ صباح اليوم، تشهد منطقة خط السيطرة نشاطا مستمرا. وقد تعامل السلاح الجوي الباكستاني مع ستة أهداف هذا الصباح عبر خط السيطرة من داخل المجال الجوي الباكستاني".

وأشار المتحدث إلى أن القوات المسلحة الباكستانية و السلاح الجوي الباكستاني لم يكن لديهما خيار غير الرد، ولكن قال إن المسألة كانت تتعلق " بكيفية الرد، بطريقة مماثلة للهند أو طريقة تليق بدولة مسؤولة".

وأضاف" القوات المسلحة الباكستانية لديها القدرة والإرادة والعزم ودعم الدولة، ولكن لأننا دولة مسؤولة تريد السلام، قررنا قبل كل شىء عدم مهاجمة أهداف عسكرية".

وأوضح "ثانيا قررنا عدم وقوع خسائر في الأرواح أو أي أضرار لاحقة في تعاملنا مع الأهداف" مضيفا" طائراتنا حددت الأهداف، بعد ذلك قمنا بشن هجماتنا في الأجواء المفتوحة".

وأكمل" قمنا بتحديد الأهداف بدقة، وعندما أصبح لدينا خيار إطلاق النار، تصرفنا بمسؤولية من مسافة آمنة. لدينا القدرة لفعل أي شيء، ولكننا لا نريد التصعيد. لا نريد الاتجاه نحو الحرب".

وأوضح "عقب أن حدد السلاح الجوي الباكستاني الأهداف، دخلت مقاتلتان هنديتان المجال الجوي الباكستاني. كان السلاح الجوى الباكستانى مستعدا وواجههما. تم إسقاط المقاتلتين، إحداهما داخل منطقتنا والأخرى فى منطقتهم. جرى القاء القبض على طيارين، وكان أحداهما مصابا وجرى نقله للمستشفى... وسوف يحظى بالرعاية الملائمة ، والآخر محتجز لدينا".

وردا على تقارير إعلامية هندية تفيد بإسقاط مقاتلة باكستانية من طراز اف -16 ، قال المتحدث" باكستان لم تستخدم مقاتلات طراز اف -16 في أي نشاط اليوم".