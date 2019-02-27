تركيا تطلق أكبر مناورات بحرية في تاريخها

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أطلقت تركيا، اليوم الأربعاء، أكبر مناورات بحرية في تاريخ الجمهورية التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن "مناورات الوطن الأزرق 2019" انطلقت في البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا.

وتجري المناورات، التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة، في كل من البحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بمشاركة 103 سفن.

وتشارك في المناورات وحدات من القوات البرية والبحرية التركية.

وتهدف المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة والسفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية.

وتشرف القيادة المركزية للحرب البحرية على إجراء المناورات.