الأمم المتحدة تحقق بشأن اختفاء كمبودي بعد يوم من القبض عليه الشهر الماضي

تحقق وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قضية رجل كمبودي مفقود منذ اليوم التالي لاحتجازه في إقليم برياه فيهير شمالي كمبوديا في أواخر يناير الماضي، وفقا لما قاله ممثل الوكالة في كمبوديا اليوم الأربعاء .

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مهمة لتقصي الحقائق في وقت سابق من الشهر الجاري "فيما يتعلق برجل مفقود منذ 21 يناير بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه" ،حسبما قال سيمون ووكر ممثل المفوضية في كمبوديا في رسالة بريد إلكتروني.

وقالت منظمة "ليكادهو" الكمبودية لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشخص المفقود ،سوم ميون /54 عاما/، كان ممثلا مجتمعيا رئيسيا في نزاع الأراضي الراهن بين مئات العائلات وبين شركة مُنحت امتياز أراضي يشمل 8 آلاف هكتار تشمل مزرعة للمطاط .

وقال نالي بيليورج ،مدير ليكادهو، إن ميون "اختفى منذ أكثر من شهر الآن ... لقد تم القبض عليه مع تفاقم الصراعات بين السكان المحليين والشركة".

وأوضح بيليورج أنه قبل يوم من اختفاء ميون ،"تعرض للضرب والاعتقال إلى جانب نجله" على يد الجنود الذين كانوا يحرسون الامتياز الممنوح لشركة ميتري فيب كيز أوساهاكام.

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال تشهوم ساتشيت إن الحكومة "قلقة للغاية" بشأن ما حدث في برياه فيهير؛ لكنه ليس من اختصاص الوزارة أن تجري التحقيق فى هذا الأمر.

وأضاف أنه يجب على أقارب ميون تقديم شكوى لدى السلطات المحلية.