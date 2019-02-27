الجيش الباكستاني: نمتلك الإمكانات لكننا لا نريد التصعيد ولا نرغب في الحرب

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور إن باكستان تمتلك الإمكانات التي تؤهلها للرد على ما وصفه بـ "العدوان الهندي"، إلا أنها لا تريد الحرب.

وقال غفور - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - "إن القوات المسلحة الباكستانية لديها القدرة والإرادة والحزم ودعم الأمة، لكن لأننا دولة مسؤولة ونريد السلام قررنا الا نستهدف أي أهداف عسكرية".

وأضاف قائلا: "إننا أيضا قررنا عدم احداث خسائر في الأرواح، لذا فاننا رصدنا جميع الأهداف بدقة، وعندما كان لدينا خيار إطلاق النار، تصرفنا بمسؤولية من مسافة آمنة".

وشدد غفور على أن باكستان لديها القدرة على فعل أي شيء، لكنها لا تريد التصعيد، ولا ترغب في الحرب، وتابع قائلا "الدولة والحكومة والقوات المسلحة والشعب الباكستاني ينقلون دائما رسالة سلام إلى الهند، الطريق إلى السلام يمر بالحوار، فالدولتان لديهما القدرة لكن الحرب تمثل فشلا سياسيا، ويجب على الهند أن تدرك ذلك، فنحن لا نريد التصعيد ونرغب في اتباع طريق يقود إلى السلام".

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.