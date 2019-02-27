ارتفاع أرباح تشغيل «باير» خلال العام الماضي

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أعلنت شركة "باير" الألمانية العملاقة للكيماويات، عن ارتفاع أرباح التشغيل بدون حساب البنود الخاصة فى العام الماضى مع تراجع الأرباح المالية لأنشطتها المستمرة القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 9ر76% إلى 695ر1 مليار يورو، ليتراجع أرباح المساهمين من الأنشطة المستمرة إلى 8ر1 يورو لكل سهم مقابل 67ر3 يورو في العام السابق.

وارتفعت أرباح تشغيل "باير" بدون حساب البنود الخاصة في العام الماضي بنسبة 8ر2% إلى 547ر9 مليار يورو. وبلغ نصيب السهم الواحد من أرباح التشغيل خلال العام الماضي 94ر5 يورو بانخفاض نسبته 5ر10% سنويا.

وزادت مبيعات "باير" خلال العام الماضي بنسبة 5ر4% إلى 586ر39 مليار يورو.

وتتوقع الشركة الألمانية زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي إلى حوالي 46 مليار يورو، في حين تستهدف تحقيق أرباح تشغيل بدون حساب البنود الخاصة قدرها 2ر12 مليار يورو ليكون نصيب السهم الواحد حوالي 8ر6 يورو.

يذكر أن انخفاض صافى دخل شركة باير للعام الماضى يأتى فى ظل الشواغل القانونية التى تثقل كاهل الشركة بعد أن فتح القضاء الأمريكي فى يوليو الماضى الباب أمام قبول الدعاوى ضد الشركة بتهمة التسبب فى إصابة رجل بالسرطان نتيجة استخدام مبيد " جلايفوسات " للحشائش الضارة .

كانت شركة باير قد اشترت شركة مونسانتو المنتجة لمبيد الحشائش الذى يطرح فى السوق تحت الاسم التجارى "راوند أب".