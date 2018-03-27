وكيل «النواب»: على الأحزاب تجهيز مرشحيها للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدولة تبدأ مرحلة سياسية جديدة زرعت نواتها اليوم، مطالبًا الأحزاب بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022 بدءًا من الغد، وتجهيز مرشحين للدفع بهم.



وأضاف «وهدان»، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الهيئة العليا لحزب الوفد اتخذت قرارًا ملزِمًا بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2022، موضحًا أن من ضمن أهداف أي حزب سياسي هو أن يكون له مرشحًا وأن يسعى للسلطة.



وأوضح أن المشاركة السياسية تخلق حراكًا شعبيًا في الشارع، متابعًا: «لابد أن يكون هناك 5 أو 6 مرشحين في الدورة القادمة، والشعب يختار فهو السيد ومن يقرر مصيره وله الحق أن يختار البرنامج المناسب».



وعن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية، قال إنه ضرورية دعمًا للدولة ومساندة للجنود المصريين، متابعًا: «هناك جندي يحارب يحمل مدفعًا، وأنت تحمل ورقة عبارة عن طلقة في صدر المؤامرة».



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.