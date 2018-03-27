قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن الإقبال الكثيف للناخبين على اللجان منذ أمس، في أيام الانتخابات الرئاسية وحتى الآن، يوضح مدى وعي المصريين بأن القضية ليست فقط اختيار فائز من بين مجموعة متنافسين.

وأضاف «شهاب»، في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري قادر على حماية الدولة من المتآمرين الراغبين في إسقاط مصر أهم دول المنطقة، مشيرًا إلى تضامن الشعب مع القوات المسلحة الواعية وقوات الأمن لمكافحة الإرهاب وبناء الدولة.

وتابع أن العالم ينظر إلى مصر ويطرح العديد من الأسئلة مثل: هل سيظل الشعب صامدًا رغم كل المحاولات والمعوقات والتحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى وسائل الإعلام الغربي التي تتعمد تشويه المشهد الانتخابي، وتراهن على عدم مشاركة أعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأشار إلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، لاستكمال مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في كل محافظات مصر، مطالبًا الشعب المصري بالنزول للمشاركة في الانتخابات كما حدث في ثورة 30 يونيو عندما شعروا بالخطر على وطنهم.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.