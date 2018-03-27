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عاجل.. وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في طنطا

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 5:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 5:11 م

تفقد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سير العملية الانتخابية في محافظة الغربية.

وبثت فضائية «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، لقطات على الهواء لتفقد وزير الدفاع لبعض اللجان في طنطا، خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وصافح «صبحي»، خلال تفقده إحدى اللجان، قوات التأمين المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مصافحة عدد من الناخبين.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.


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