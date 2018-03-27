إصابة النجراني لاعب الهلال بكسر في مشط القدم

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أثبتت الفحوص الطبية التي أجراها ماجد النجراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تعرضه لإصابة قوية بكسر في مشط القدم اليوم الثلاثاء.

وكان النجراني تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام الشباب أمس الاثنين، التي انتهت بفوز كبير للهلال بنتيجة 9 / 1 استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.

وغاب ياسر القحطاني قائد فريق الهلال عن الحصة التدريبية الثلاثاء، لارتباطه بالتواجد في الإمارات والمشاركة في احتفالية الفجيرة أمام الأهلي المصري، في مباراة انتهت بفوز الأخير 4 / 1.

وحصل لاعبو الهلال على راحة سلبية من التدريبات ليوم واحد، بقرار من المدرب الأرجنتيني خوان براون، على أن يستأنف الفريق تحضيراته الخميس بمشاركة اللاعبين الدوليين.

ويستعد الهلال لخوض مباراة مصيرية في مشواره بالموسم الحالي، حين يخرج لمواجهة الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" يوم 7 نيسان/أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة 25 من دوري المحترفين.