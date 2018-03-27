أدلى عروسان بصوتيهما في أول أيام انتخابات الرئاسة، أمس الاثنين، بمحافظة أسوان وسط أفراح وأهازيج زفافهما.



وظهر العريس وهو داخل اللجنة الانتخابية يدلي بصوته وفي يده علم مصر، مؤكدًا أن تركه حفل الزفاف من أجل الإدلاء بصوته نابع من وطنيته وحبه لمصر، متابعًا أنه على من لا يحب مصر ألا يعيش بها، حسب تعبيره.



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



