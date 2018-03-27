متابعون يمنيون: الإقبال على الانتخابات يعكس ثقة الشعب في قيادته

تفقدت بعثة رابطة "المعونة لحقوق الإنسان والهجرة" اليمنية، مساء اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بدائرة الزمالك؛ للاطمئنان على انتظام عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشاد رئيس الرابطة، محمد علي محمد، بـ"التنظيم الذي يسود العملية الانتخابية"، على حد وصفه، قائلًا إن "مشاركة الشعوب في الاستحقاقات الوطنية تساعد في تنمية الأوطان"، مضيفا لـ"الشروق": "عندما تصبح مصر قوية نصبح جميعا أقوياء".

وقال رئيس البعثة اليمنية إن المناخ الذي يسود العملية الانتخابات يختلف كثيرًا عن الاستحقاقات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، واصفًا الإقبال على التصويت في الانتخابات بأنه انعكاس لـ"مدى ثقة الشعب في قيادته".

ونوَّه إلى أن البعثة رصدت عدد من الملاحظات، التي سيتولى عرضها على المجلس القومي لحقوق الإنسان.