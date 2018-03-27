محافظ سوهاج ينعى مواطن وافته المنية عقب الادلاء بصوته

نعى أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، المواطن فايز كونار القمص (45 سنة)، والذي وافته المنية مساء أمس، عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشيخ علام الابتدائية بالمنشأة.



وتقدم المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، مشيدًا بروح المواطن واصراره على الادلاء بصوته من أجل الوطن.



وأضاف المحافظ أنه علينا أن تحتذي بروحه ونستمد القوة من تلك النماذج الوطنية التي عشقت الوطن وأن يخلص الجميع في أداء واجبه لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية الشاملة.



وكلف المحافظ صلاح عبد الباسط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بتقديم الدعم وتيسير إجراءات الدفن والمشاركة في الجنازة وتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد.