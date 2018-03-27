قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشهد أول أيام انتخابات الرئاسة كان مفرحًا ومبهجًا، معربًا عن أمنيته في المشاركة بكثافة أكثر خلال اليومين المقبلين.



وأضاف «حسب الله»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الاثنين، أن البرلمان كمؤسسة معني بدعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات بشكل مكثف دون توجيه المواطنين إلى مرشح بعينه، إضافة إلى أن الأعضاء لهم دور كبير في تحفيز المواطنين بدوائرهم على تحريكهم للمشاركة من خلال شرح إنجازات السنوات الماضية.



وتوجه بالتحية للهيئة الوطنية للانتخابات على المجهود التي بذلته في تيسير العملية الانتخابية، معقبًا: «كانت تدير الموضوع بهدوء وحكمة، وأتاحت الفرصة لكل الهيئات الحقوقية والمنظمات الأجنبية لمراقبة هذا المشهد الانتخابي».



وتابع أن اللجنة أدارت العملية الانتخابية بحرفية وتطبيق رائع للقانون، مستطردًا: «كأن اللجنة الانتخابية في ساحة محكمة، رأيت شخصًا كان يبكي لأنه جاء بصورة البطاقة ولم يستطع الإدلاء بصوته، وكان معه استمارة البطاقة، وهو ما يدل على تطبيق القانون».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



