أدلى عريس بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة محمد محمود رضوان بمدينة سموحة في محافظة الإسكندرية، ومعه عروسه، قبل حفل زفافهما.

وقال «العريس»، خلال لقاء معه ببرنامج «الرئيس»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أنه أصر على المشاركة في الانتخابات قبل زفافه لأنها واجبًا وطنيًا، إضافة إلى أنه لم يستطع الإدلاء بصوته أمس الاثنين، نظرًا لظرف لديه، ولن يستطيع أن ينتخب غدًا الثلاثاء، فكان لا بد من المشاركة قبل الزفاف.

بينما أوضحت العروس أنها ستدلي بصوتها في لجنتها الانتخابية بعد انتهاء تصويت زوجها.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء الغد.