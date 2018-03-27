غرفة عمليات نادي مجلس الدولة: زيادة الإقبال في بعض اللجان عن اليوم الأول

استمرت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة لمتابعة الانتخابات، برئاسة المستشار سمير يوسف البهى، رئيس مجلس إدارة النادى فى عملها بالتزامن مع بدء اليوم الثانى للانتخابات.

وذكرت الغرفة في بيان لها عن مجريات اليوم الثاني أن عملية التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بعد تأكد القضاة رؤساء اللجان من سلامة الصناديق المغلقة بعد نهاية اليوم الأول للتصويت، والتى كانت تقوم القوات المسلحة بتأمينها.

وأضاف البيان أن عملية التصويت جرت بانتظام فى ظل إقبال جيد من الناخبين في مختلف اللجان، زاد كثيراً فى بعض اللجان عما كان عليه الوضع فى اليوم الأول.

وشكلت غرفة العمليات وفدا منها ضم المستشار إيهاب إسماعيل سكرتير عام النادى، والمستشار عبد الرؤوف خليفة السكرتير العام المساعد للنادى، للمرور على القضاة في بعض اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة والتجمع الخامس للاطمئنان عليهم، فضلاً عن التواصل تليفونيا مع رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة لتقديم الدعم والمساندة.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات مشكلة من المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة، والمستشار أيمن عبد الفتاح حجاج أمين الصندوق، والمستشار إيهاب نبيل اسماعيل السكرتير العام، والمستشار عبدالرؤوف خليفة السكرتير العام المساعد، والمستشار وائل فرحات عبد العظيم.