هاني شاكر عن الرقص أمام اللجان الانتخابية: «تصرف طبيعي وتلقائي»

علق المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على مشاهد الرقص أمام اللجان الاننتخابية، بقوله: «تصرف طبيعي وتلقائي، الناس تعبر عن حبها للبلد بهذا الشكل».

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تتحدى»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أنه يعترض على الرقص مع الأغاني الوطنية، مستطردًا: «لكن ليس هناك مُخرجًا يحركهم، ولا نستطيع أن نلومهم، حينما يكون هذا المشهد في يد مخرج لا بد أن نأخذ حذرنا، الشعب المصري جبار وعظيم».

وتابع أنه أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة ورأى وجوهًا سعيدة ومبتسمة، متابعًا: «هذه رسالة لكل الدنيا أن المصريين وقت الشدة نشعر بتواجدهم، لا بد أن نقول للعالم أن بلدنا غالية علينا جميعًا».

وأوضح أن مصر في حالة حرب، معقبًا: «لا يجوز أن يحارب أولادنا في سيناء عدوًا خسيسًا يريد أن ينال من هذا البلد ونتقاعس في الإدلاء بصوتنا بالانتخابات، هذه المشاركة الإيجابية أقل شيء من الممكن تقديمه لشهدائنا، وهي واجب وطني وقومي».

وفتحت كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.