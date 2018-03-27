محافظ الغربية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمدارس المحلة

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تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، لجان الانتخابات بمدرسة عبدالمجيد سليم والمحلة الصناعية بنات؛ لمتابعة سير عمليات التصويت داخل اللجان، والوقوف على مدى جاهزيتها وتيسير أي عقبات تواجه الناخبين أولا بأول.

ورافق المحافظ -خلال جولته- كلا من المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية في إطار الجولات الميدانية خلال عمليات التصويت بمخلف اللجان الانتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.