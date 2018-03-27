السجون الكيني يهزم بطل ليستوتو في بطولة إفريقيا للطائرة

حقق فريق السجون الكيني للكرة الطائرة رجال الفوز على نظيره فريق ريد سكين بطل ليسوتو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها النادي الاهلي وتستمر فعالياتها حتى 6 أبريل القادم.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-15 ، و25-14 و25-22 .

وانطلقت البطولة في التاسعة من صباح اليوم ، الثلاثاء، بمباراتين هما ريد سكين مع السجون وولايتا ديتشا الأثيوبي مع بورت الكاميروني ويُقام حفل الافتتاح في السادسة من مساء اليوم يعقبه أول مباراة للأهلي بالبطولة حيث سيواجه نيمو ستارز الأوغندي.