السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثيين بالصواريخ

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية تسلمها الأمين العام لأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.



وطالبت السعودية، حسبما ذكرت قناة «العربية»، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.



وتأتي هذه الرسالة السعودية قبل يوم من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام أنطونيو جيتيريس مساء اليوم الثلاثاء.



وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد عرض خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.



واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، الأحد، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.



وعرض المتحدث صاروخًا إيرانيًا هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه كتابة بالفارسية. وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع «صياد» وحال دون إطلاقها.