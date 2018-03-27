وزير الصناعة: اليوم الأول للانتخابات شهد تنوعا في فئات وأعمار الناخبين

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، شهد تنوعًا في فئات المواطنين وأعمارهم، لافتًا إلى امتداد طوابير الناخبين لمسافات طويلة، وتنوعها بين الرجال والسيدات والشباب، الذين تنوعت أعمارهم.



وأضاف «قابيل»، في تصريح لفضائية «المحور»، أمس الاثنين، «الكل شارك اليوم في العملية الانتخابية، ومارس حقه الدستوري، وإحنا كمصريين حتى لو هناك اختلافات فيما بيننا دائمًا ما نتحد في أوقات الأزمات، لتقديم صورة جميلة أمام العالم».



وتابع: «مصر تواجه استهدافات كثيرة من كل دول العالم، وعلينا التصدي لذلك بإظهار مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية».



واستطرد: «استوقفني أمس خلال تصويتي، طول الطوابير وانتظامها، والحضور الكبير للسيدات»، معربًا عن سعادته بالمشهد الانتخابي أمس وسير العملية الانتخابية في يومها الأول بشكل منظم.



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



