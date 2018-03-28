قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن معدن الشعب المصري الأصيل ظهر في انتخابات الرئاسة، معقبًا: «الانتخابات كرنفال واحتفال بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، إضافة إلى وحدة جميع المصريين».

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انتخابات الرئاسة 2018»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري كان يقاتل منذ سنوات من أجل الهوية، موضحًا أن المواطنين هم جنود حقيقيين في حب هذا الوطن كالقوات المسلحة والشرطة المصرية الذين يقاتلون في سيناء.

وتابع أن ما حدث الأمس واليوم هو بمثابة إعادة تفويض لمحاربة أهل الشهر دفاعًا عن الإنسانية، مستطردًا: «المصريون شعروا بالخطر على دولتهم، ومصر لن تنكسر».

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء الغد.