قال المهندس هاني عازر العالم المصري وخبير الأنفاق الدولي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق على من يحب وطنه، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة للحفاظ على الخطط والمشروعات التنموية التي تم البدء فيها السنوات الماضية.

وأضاف «عازر»، في تصريحات لفضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم تواجده في ألمانيا وابتعاد مكان إقامته عن المقر الانتخابي بحوالي 500 كيلو متر، موضحًا أنه حرص على المشاركة للحفاظ على مستقبل أولاده ووطنه.

وتابع، أن العالم ينظر إلى الانتخابات الرئاسية في مصر، ونسب المشاركة التي تعكس صورة مصر في الخارج، لافتًا إلى أن دول العالم تقارن بين الانتخابات السابقة من خلال نسبة المشاركة وعدد أصوات الناخبين في هذه الانتخابات؛ لرؤية مدى وعي الشعب المصري بالتنمية وبناء بلاده.

وطالب المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار المرشح المناسب؛ للحفاظ على بلادهم واستكمال المشروعات التنموية التي بدأت في الفترة الماضية.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر، أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.