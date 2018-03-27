صلاح: تجربة معسكر سويسرا جيدة

يرى محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول أن تجربة معسكر سويسرا تعد جيدة لـ"الفراعنة" رغم خسارة المباراتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف واليوم ضد اليونان (1-0).

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أرى أن المباراتان أمام البرتغال واليوم ضد اليونان كانت في غاية الأهمية والمعسكر بشكل عام يعد تجربة مفيدة لنا".

وأضاف: " كوبر الآن سيقيم كل اللاعبين الذين كانوا في المعسكر خاصة أنه لا يوجد معسكر آخر سوى في شهر مايو المقبل، وهو الأخير قبل انطلاق المونديال".

يذكر أن مصر تتواجد في المجموعة بكأس العالم رفقة روسيا المستضيفة والسعودية وأوروجواي.