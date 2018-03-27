ألمانيا ترحل مجموعة من طالبي اللجوء إلى أفغانستان

قال مسؤول إن مجموعة من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، وصلوا إلى العاصمة الافغانية كابول اليوم الثلاثاء بعد ترحيلهم من ألمانيا.



وذكر المسؤول المعني بشؤون الهجرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن المجموعة وصلت إلى كابول على متن طائرة مستأجرة كانت قد غادرت ألمانيا من مطار لايبزج-هالي حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش).



ولم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة.



وهذه هي عملية الترحيل الجماعي الـ11 منذ الاتفاق بين حكومة أفغانستان وألمانيا في عام 2016.



وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات الترحيل الجماعي بعد تفجير شاحنة وقع في مايو 2017 أمام السفارة الألمانية في كابول وأسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين.



لكن البلاد استأنفت عمليات الترحيل في سبتمبر من العام الماضي في ثلاث فئات: الإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين والأفراد الذين لم يتعاونوا مع الحكومة الألمانية فيما يتعلق بوثائقهم.