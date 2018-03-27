قال الإعلامي عمرو أديب، إن الانتخابات الرئاسية 2018 أغرب انتخابات في العالم، معقبًا: «اتنين مرشحين محدش بيقولك رشحني»، حسب تعبيره.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، أن الاثنين المرشحين لانتخابات الرئاسة لم يطلبا من المواطنين انتخابهما، داعيًا إلى عدم مهاجمة المشاركين في العملية الانتخابية.

وتابع: «المقاطع مواطن مصري جليل محترم والمشارك كذلك، لكن لا أحد يعاتب أحد، وصلنا إلى مرحلة ابتزاز الأقلية للأغلبية، وليست الأغلبية هي المقاطعة».

وفتحت كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.